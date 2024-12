Produtividade da cana cai 19% no Centro-Sul em novembro, mostra CTC

São Paulo, 18 - A produtividade agrícola da cana-de-açúcar na região Centro-Sul caiu 19% em novembro passado, safra 2024/25 (abril de 2024 a março de 2025) na comparação com o igual mês da safra anterior, passando de 78,3 toneladas por hectare para 63,4 t/ha. Os dados são do boletim De Olho na Safra, divulgado pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). No acumulado da safra 2024/25, até novembro, a produtividade também retraiu, com média de 78,6 t/ha nesta temporada, ante 88,1 t/ha no ciclo passado, o que representa queda de 10,8%.A qualidade da matéria-prima (ATR) também foi prejudicada. Em novembro, o indicador caiu para 123,3 kg/t de cana, frente aos 128,6 kg/t observados no igual período da safra passada, reflexo do retorno das chuvas no Centro-Sul. No acumulado da safra, o ATR registra leve alta, com 137,3 kg/t, ante 136,0 kg/t do ciclo anterior.