SP: Porsche de acidente que matou homem é da empresa do pai do motorista

Defesa de Fernando foi procurada. O UOL entrou em contato com a advogada da família para saber o porquê de ele dirigir o carro da empresa do pai e se Fernando tinha alguma ligação com a companhia e aguarda retorno sobre o assunto. O espaço será atualizado tão logo haja retorno.

Motorista não foi encontrado após acidente

Mãe de Fernando alegou que o levaria a hospital. A mulher contou aos policiais que levaria o filho a uma unidade de saúde particular no bairro Vila Nova Conceição, a 14 quilômetros do local do acidente, para tratar "um leve ferimento na boca". A informação consta em boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil.

PMs alegaram foram até hospital e à casa do motorista, mas não o encontraram. Fernando não deu entrada em nenhum hospital da mesma rede particular para qual a mãe dele alegou que o levaria, informaram os PMs à Polícia Civil.

Dinâmica da ocorrência será analisada, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. "A Polícia Militar analisará a dinâmica da ocorrência para identificar eventual erro de procedimento operacional", diz nota. O órgão não informou se a averiguação será feita via corregedoria.