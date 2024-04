'Velocidade agressiva': duna some e canos emergem em praia de Jericoacoara

A erosão na região costeira de Jericoacoara, um dos cartões turísticos do Ceará, está se agravando aceleradamente, segundo moradores e comerciantes. Além de ter provocado o desaparecimento da Duna do Por do Sol, um dos ícones do turismo da região, o mar, que já não encontra barreira para entrar no continente, está "desenterrando" as tubulações de energia elétrica e esgoto que passam pela praia e que servem à vila.

Nascida e criada em Jeri, como a vila litorânea é chamada, Lucimar Marques faz parte do Conselho Comunitário e criticou o descaso como o assunto vem sendo tratado pelo Poder Público. Segundo ela, os locais vinham avisando os órgãos de turismo que a exploração excessiva da Duna do Por do Sol vinha acelerando a degradação.

Como resultado, uma maré mais agressiva tem se formado na área e avançado consideravelmente sobre a praia principal, expondo até mesmo tubulações de infraestrutura essencial, como as de energia e esgoto.