Peixe, Macalé, Orelha: quem é quem por trás do plano para matar Marielle

Autor dos disparos. Sargento da reserva da Polícia Militar, Ronnie Lessa foi o autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Foi preso em 12 de março de 2019.

Expulso da PM em fevereiro de 2023. A ficha criminal do ex-PM inclui investigações do Ministério Público por suspeitas de ligação com o jogo do bicho —ele sofreu um atentado a bomba ao sair do batalhão. O crime, que levou o policial a perder uma das pernas, teria sido um acerto de contas entre bicheiros. Segundo a Polícia Civil, a investigação sobre o atentado está arquivada desde 2013.

A suspeita é que Lessa também atuava no ramo de tráfico de armas. Na casa de um amigo do sargento aposentado, policiais civis efetuaram a maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro. O ex-sargento foi condenado por tráfico internacional de acessórios de armas de fogo.

Ele foi apontado ainda como um dos chefes do grupo paramilitar atuante nas comunidades de Rio das Pedras e da Gardênia Azul, ambas na zona oeste da capital, dominadas pela milícia.

O ex-sargento também atuava em negócios de distribuição de galões de água, segundo as investigações. O sócio dele nesta empreitada seria um outro policial militar da ativa. Antes de ser preso, Lessa planejava expandir seu negócio de distribuição de água para áreas dominadas por traficantes de drogas do Rio.

Élcio Queiroz