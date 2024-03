'Joguei um verde e descobri que meu marido me traía com minha ex-terapeuta'

Assim que desligou o telefone, a advogada saiu gritando de raiva pela casa.

"A traição por parte dela me doeu mais que a traição do meu ex-marido. Também me doeu quando Tereza me pediu para ficar tranquila porque não falaria nada do que falei na terapia e da minha vida íntima para meu ex-marido", desabafa Maria.

Em pouco tempo, Maria descobriu por meio de um dos filhos que teve com Felipe que a terapeuta havia se mudado para sua cidade e estavam morando juntos. "Decidi que ia seguir em frente e os bloqueei de todas as minhas redes sociais."

As amigas de Maria a incentivaram a compartilhar a história nas redes sociais. Mesmo com certo receio, a advogada gravou um vídeo como desabafo e recebeu centenas de relatos semelhantes.

Maria mantém contato com Felipe por causa da guarda compartilhada dos dois filhos, mas não fala mais com Tereza. Ela ainda afirma que recebeu propostas para encontros amorosos depois que a postagem viralizou.