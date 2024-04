Nunes diz que sistema elétrico de São Paulo corre risco de colapso sob Enel

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse hoje que a decisão do Ministério de Minas e Energia de determinar a abertura de um processo disciplinar contra a Enel é "acertada", e que o sistema elétrico da cidade corre risco de colapsar em três anos.

O que aconteceu

Nunes disse que se reuniu com o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo recentemente, e que profissionais que trabalharam no sistema de eletrificação da cidade por mais de 30 anos avaliaram que, sem investimento, haverá "um colapso, em no mínimo três anos".