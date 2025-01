Prefeitura de SP diz que secretaria de Projetos Estratégicos será subordinada a Mello Araújo

Diante do ruído de comunicação no anúncio dos novos secretários do segundo mandato do prefeito Ricardo Nunes (MDB), a Prefeitura de São Paulo esclareceu, nesta sexta-feira, que a pasta de Projetos Estratégicos, que continuará sob o comando de Edsom Ortega, estará subordinada ao vice-prefeito Mello Araújo (PL). "É importante ressaltar que se revela equivocada qualquer análise no sentido de que o prefeito teria desistido de deixá-lo responsável também pela pasta", diz a nota.

A informação de que o vice-prefeito, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), assumiria a pasta foi confirmada por Nunes em novembro para a imprensa, que chegou a afirmar que uma das atuações da secretaria seria feita na "Cracolândia". No entanto, para surpresa da imprensa, ontem, Edsom Ortega estava presente na reunião do secretariado e a Prefeitura anunciou que ele continuará no comando da secretaria de Projetos Estratégicos. Outra novidade foi o anúncio de que o ex-prefeito de Jundiaí Luiz Fernando Machado (PL) comandará a Secretaria de Desestatização e Parcerias.

"Foi decisão do próprio Araújo, em comum acordo com o prefeito, que ele, no cargo, será responsável por acompanhar, cobrar e delegar ações específicas em diferentes secretarias", continua a nota da Prefeitura. "Mello Araújo já está à frente, por exemplo, do Plano Preventivo de Chuvas de Verão, o qual conta com políticas públicas de todas as pastas relacionadas ao assunto.