Prefeito de BH Fuad Noman tem insuficiência respiratória e é internado novamente

Noman anunciou em julho do ano passado que tinha um câncer conhecido como linfoma não Hodgkin. Em outubro, entre o primeiro e segundo turno da eleição, declarou estar curado da doença. As internações, no entanto, se tornaram frequentes.

Em dezembro ele ficou na Unidade de Terapia Intensiva para tratar diarreia e sangramento intestinal. Antes, no mesmo mês, já havia sido internado com sinusite e bronquite. Ele também foi hospitalizado em novembro com dores nas pernas causadas pelo tratamento do câncer.