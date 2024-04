Promotor é investigado após chamar advogada de 'galinha' em tribunal de MG

Um promotor do Ministério Público de Minas Gerais será investigado após denúncia de que chamou uma advogada de "galinha" e "histérica" durante um tribunal do júri em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Francisco de Assis Santiago xingou uma advogada durante uma sessão, segundo registrado em ata no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O caso ocorreu em 26 de março e a denúncia foi feita por conselheiros do Conselho Federal do Ministério Público à corregedoria nacional do órgão.

Instauração de reclamação disciplinar. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu investigar o caso. O MPMG deve ser notificado em até cinco dias e o promotor deve prestar informações em um prazo de até 10 dias, diz decisão assinada pelo corregedor Ângelo Fabiano Farias da Costa hoje.