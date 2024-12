Violência policial: baleada no RJ e tiro por filmar aumentam lista de casos

Ryan da Silva Andrade Santos, de 4 anos, morreu após ser atingido por um tiro durante uma ação policial dentro do Morro do São Bento, em Santos. Ryan chegou a ser levado à Santa Casa, mas não resistiu ao ferimento.

A PM disse que fazia patrulhamento quando foi atacada por um grupo de dez suspeitos e revidou disparos. Além de Ryan, um adolescente de 17 anos morreu e outro de 15 foi baleado na ação. Moradores contestam a versão da PM e negam o confronto.

Mãe de menino disse que tinha uma medida de proteção contra a PM após a morte do marido. Ryan era filho de Leonel Andrade, homem fotografado de muletas e sentado na calçada, um hora antes de ser morto na Operação Verão em fevereiro. Questionada, a SSP não se posicionou sobre o caso.

Jovem negro foi morto com 12 tiros em Oxxo após furtar sabão em pó

Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos, foi morto após furtar itens de limpeza no Oxxo da avenida Cupecê, no Jardim Prudência, zona sul de São Paulo, no dia 3 de novembro. Um vídeo compartilhado pelo tio do jovem, o rapper Eduardo Taddeo, mostra o rapaz caindo no chão, na porta do estabelecimento, após escorregar. O PM Vinícius de Lima Britto, que estava de folga e no caixa do local, percebe que Gabriel se levanta e tenta pegar os itens furtados e o atinge nas costas diversas vezes.