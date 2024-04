'A dor psicológica que vai ficar', diz mulher agredida por PM no metrô

Tarcísio afirmou que o agente será "severamente" punido. "Nós vamos agir com muita força para impedir que comportamentos dessa natureza se repitam." As declarações foram dadas hoje em agenda do governador em Santo André, na Grande São Paulo.

Ontem, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) também lamentou o ocorrido. "Esclarecemos que a conduta apresentada não condiz com as diretrizes das forças de segurança paulistas", disse, em nota enviada à reportagem.