Funcionária de escola dá tapa em criança com TDAH e é afastada do trabalho

Uma funcionária ligada à Prefeitura de Novais, interior de São Paulo, foi afastada do trabalho após ter sido denunciada por agredir um aluno de 4 anos, diagnosticado com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade e com TOD (Transtorno Opositor Desafiador).

O que aconteceu

Em depoimento à polícia, o pai do menino informou que soube da própria professora que seu filho havia levado um tapa de uma funcionária. Na versão da escola, o menino estava nervoso e rasgou a apostila de atividades. Ao ser controlado pela auxiliar de sala de aula, o garoto teria dado um tapa na funcionária, que revidou. O caso aconteceu na última quinta-feira (4) na Emei Victório Rizzo, e a família da criança registrou boletim de ocorrência.

Laudo de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) indicou que a criança sofreu um ferimento no rosto e no lábio superior. A própria escola decidiu acionar o Conselho Tutelar, que acompanhou o caso e orientou a família a registrar o boletim de ocorrência. Por determinação do delegado de plantão, o menino passou por exame de corpo de delito, para atestar as agressões e servir de provas nas investigações.