Homem sai de carro, ataca mulher na rua e tenta sequestrá-la em SP; veja

Uma jovem de 19 anos sofreu uma tentativa de sequestro na Avenida Eleonor Roosevelt, na Vila São Jorge, em Santos (SP), na noite de sábado (6).

O que aconteceu

A vítima voltava do trabalho por volta das 19h quando foi atacada pelo suspeito. As informações foram repassadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

Imagens do crime vão auxiliar nas investigações. Câmeras de segurança de um estabelecimento registraram o momento em que o suspeito sai do banco do passageiro do carro, vai em direção a jovem e a pega à força pelo braço, tentando puxá-la para dentro do veículo.