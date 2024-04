'Fui único a assumir a banca': quem é o bicheiro de 94 anos que vai a júri

A partir da década de 1970, já era considerado um dos principais bicheiros da cidade, tendo sob seu domínio também os bairros de Madureira, Cascadura e Maria da Graça. Atualmente, afirma contar com mais de 250 pontos de jogo sob seu comando.

Antes de iniciar sua vida no jogo do bicho, o jovem José Caruzzo foi motorista de lotação, e por isso ganhou o apelido de Piruinha.

Por volta de 1970, segundo relatos do documentário "Vale o Escrito", ajudou a fundar a cúpula do jogo do bicho, composta por ele, Castor de Andrade, Anísio, Miro Garcia e Capitão Guimarães. A cúpula, que foi ideia de Piruinha, consiste na partilha dos territórios da cidade do Rio de Janeiro para divisão e organização do comando do jogo.

"Eu vivo de jogo há 80 anos, desde moleque. Tudo o que eu tenho na minha vida: hotel, cavalo - sou criador. Mas já fui jornaleiro, já vendi muita bala no trem, engraxei muito sapato na Praça 24 de Maio, fui trocador e motorista de ônibus, trabalhei na praça no tempo da guerra? Ganhei muito dinheiro. Sou o único banqueiro de bicho [a assumir]. Já tive mais de cem mulheres. Eu tive 19 filhos, porque muitas mulheres tiveram juízo e não quiseram ter filho", contou em entrevista ao documentário do Globoplay.

Em 1993, junto com outros 14 banqueiros, foi preso e condenado a 6 anos por formação de quadrilha. Os contraventores também eram acusados de tráfico de drogas e tortura, mas não havia provas suficientes sobre estes crimes.

Diferentemente de seus contemporâneos, Piruinha nunca foi líder de uma escola de samba e ganhou menos fama que seus pares. Seus negócios incluem motéis na zona oeste do Rio.