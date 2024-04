Brasil fica atrás de Arábia Saudita em representação feminina no Parlamento

O Brasil ficou atrás de Arábia Saudita e da Rússia no ranking de representatividade feminina nos parlamentos nacionais dos países do G20. Já México, África do Sul e Argentina contam com maior representação de mulheres do grupo.

O que aconteceu

Dos 594 parlamentares brasileiros em 2022, 89 eram mulheres, o que corresponde a 14,8 % do total. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE com informações da ONU (Organização das Nações Unidas) de 2022.

Neste ano, 18% dos congressistas brasileiros são mulheres, segundo dados da Câmara dos Deputados e do Senado. O país teve com eleições no ano analisado pela ONU.