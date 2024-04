FAB intercepta avião vindo da Bolívia; aeronave foi queimada por suspeitos

O Comandante de Operações Aeroespaciais, tenente-brigadeiro do ar Hudson Costa Potiguara, disse que a interceptação foi um sucesso. "É com grande satisfação que o COMAE, junto à Polícia Federal, anuncia o êxito em mais uma missão de interceptação, em que interrompemos o fluxo de uma aeronave clandestina. Isso mostra a prontidão na rastreabilidade de tudo que está entrando no Brasil", destacou.

FAB informou que a aeronave era usada para o tráfico transfronteiriço por via aérea. O avião foi queimado porque tinha droga e os criminosos não queriam deixar rastros.