Jovem desmaia em estrada de Goiás após pedalar dois dias para ver a filha

Um homem foi encontrado inconsciente e caído, ao lado de uma bicicleta, no acostamento de uma estrada de Goiás.

O que aconteceu

O jovem de 18 anos viajava de bicicleta para visitar a filha de 10 meses. Ele contou que saiu de Barra do Garças, no Mato Grosso, com destino a Brasília, no Distrito Federal. A distância entre as duas cidades é de cerca de mais de 500 quilômetros.

Aos policiais ele contou estar pedalando há dois dias, sem se alimentar. Ele desmaiou em um trecho da BR-070, no município de Jussara, região oeste do estado. O jovem foi encontrado e socorrido por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na terça-feira (9) após percorrer quase 160 quilômetros.