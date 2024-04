Homem finge ser cliente e furta corrente avaliada em quase R$ 10 mil em SP

O homem disse que iria buscar um cartão no carro e fugiu. Ele disse que o valor que tinha ali não seria suficiente para a compra, então guardou as notas e a corrente no bolso e saiu. A funcionária estava guardando o mostruário quando notou a falta da corrente. A equipe tentou ir atrás dele, mas o homem já havia sumido.

Ele teria cometido furtos similares em outras cidades. A dona da loja foi informada que ele teria cometido o mesmo crime em Barretos (SP) e Taquaritinga (SP). A mulher pede ajuda para identificar o homem, que, segundo ela, tem forte sotaque de falantes de espanhol.

A Polícia Civil de São Paulo investiga o roubo. "O caso foi registrado como furto na Delegacia de Jaboticabal, que realiza diligências para encontrar o autor e esclarecer o caso", afirmou a corporação em nota.