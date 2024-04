Noiva morre afogada em piscina durante festa de casamento no interior de SP

A festa havia sido realizada para comemorar o aniversário de uma filha, além do casamento, realizado horas antes. "Olha como é o destino, um sonho sendo realizado e, no mesmo dia, sem saber, que ali seria um adeus, que ali seria a sua partida", escreveu uma amiga, Flavia Silva, em um post no Facebook.

Nas redes sociais, Elisangela postou uma foto em que está vestida de branco, ao lado do marido, no momento do casamento.

A mulher deixa o marido e cinco filhos. O velório foi realizado hoje no Monumental Bom Pastor, e o sepultamento está marcado para a tarde de hoje, no Cemitério Saudade de Americana.