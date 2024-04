Jovem é morto com tiros à queima-roupa durante jogo de futebol no Recife

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros durante uma partida de futsal no Recife.

O que aconteceu

A vítima, identificada como Gabriel Justino de Souza Barros, foi alvejada com tiros à queima-roupa, disparados por um outro jovem não identificado. A ação foi registrada por câmeras de segurança da Praça do Trabalho, em Casa Amarela, na zona norte do Recife, no sábado (13).

Nas imagens, o adolescente aparece sentado enquanto acompanha ao jogo, momento em que é surpreendido pelo suspeito. O atirador fala de forma ríspida com a arma apontada para Gabriel e, em seguida, faz os disparos. As pessoas que estavam no local correm e se afastam. O atirador também fugiu sem enfrentar nenhuma resistência.