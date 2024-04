Mulher leva idoso morto para sacar empréstimo em banco no RJ: 'Assina'

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher tentando sacar um empréstimo em uma agência bancária no Rio de Janeiro, acompanhada de um idoso que está morto. Na imagem, ela chama o homem de "tio" e pede que ele assine um documento.

O que aconteceu

O caso aconteceu em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (16). A mulher aparece no vídeo, feito por funcionários da agência, segurando o braço e a cabeça do idoso, de 68 anos, e pedindo que ele assine o documento.

Mulher tentava concluir um empréstimo de R$ 17 mil. O valor já havia sido pré-aprovado em nome do idoso morto, segundo o Jornal Nacional (TV Globo).