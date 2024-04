PF faz operação em 8 estados contra investigados por atos golpistas do 8/1

A Polícia Federal deflagrou hoje mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que mira financiadores e participantes dos atos golpistas do 8/1.

O que aconteceu

São 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. As ordens são cumpridas no Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso do Sul. É a 26ª Fase da Lesa Pátria.

Segundo a PF, o dano causado ao patrimônio público está estimado em R$ 40 milhões. Foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados.