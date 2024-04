'Louco de maconha': PMs fardados ouvindo funk serão investigados em SP

Internautas criticaram as condutas dos agentes nas redes sociais. Em um dos vídeos com mais de 1 milhão de visualizações no TikTok, uma internauta escreveu: "Eu não acredito que um policial está dirigindo ouvindo essas músicas". Enquanto outro questionou: "Tá podendo dirigir mexendo no celular?".

Corporação confirmou ao UOL que as imagens são de uma apreensão ocorrida na Avenida Manoel Bolívar, na Brasilândia. Na ocorrência, foram aprendidos equipamentos de som, bebidas e outros objetos que seriam usados para promover bailes funks na região. Não há informação se alguma pessoa foi presa.

Polícia Militar diz que conduta adotada pelos agentes "não condiz com as diretrizes e protocolos operacionais da instituição". Os agentes envolvidos na ocorrência foram identificados e responderão a procedimentos administrativos, apurou o UOL junto à corporação.

Como o nome dos PMs envolvidos no caso não foram divulgados, a reportagem não conseguiu encontrá-los para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.