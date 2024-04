Moto do Samu é retirada de canal após ser furtada durante atendimento em SP

Uma moto do Samu (Serviço de Atendimento Móvel), cujo socorrista prestava atendimento médico em São Vicente, no litoral de São Paulo, foi furtada ontem (16), no bairro Jóquei Clube, e jogada em um canal de drenagem de água, no Dique de Sambaiatuba.

O que aconteceu

O Samu havia sido chamado para socorrer uma vítima de atropelamento. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Salgado Filho e Galeão Coutinho. O serviço enviou uma ambulância e duas motos equipadas (motolâncias) para prestar socorro à vítima, uma mulher, que havia sofrido escoriações.

Durante o atendimento, um homem se aproximou e furtou uma das motos. As informações são da Prefeitura Municipal de São Vicente.