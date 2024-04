SC amanhece com geada, nevoeiros e temperaturas próximas a 0ºC

O estado de Santa Catarina amanheceu nesta quinta-feira (18) com geadas e temperaturas próximas a 0ºC em algumas regiões.

O que aconteceu

A temperatura mínima chegou a 1,8°C em Bom Jardim da Serra às 07h, informou a Defesa Civil. Os termômetros marcaram 4ºC e 6°C nos planaltos e Meio-Oeste, entre 9ºC e 12°C no Oeste, Extremo Oeste e Alto Vale do Itajaí, enquanto as demais regiões variaram entre 12°C e 17°C.

Uma geada de baixa intensidade e nevoeiros também foram observados em trechos do planalto sul, principalmente em leito de rios. A geada continuará nas madrugadas de sexta-feira (18) e sábado (19), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).