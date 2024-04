Motorista é esfaqueado em assalto e dirige ônibus até hospital em Fortaleza

Um motorista de ônibus foi ferido com duas facadas, na noite de sexta-feira (19), durante uma tentativa de assalto em Fortaleza (CE).

O que aconteceu

A vítima estava trabalhando na linha 074 - Antônio Bezerra/Unifor quando foi surpreendida pelo suspeito. As informações são do Sindiônibus (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará) e da SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará).

O homem que atacou o motorista deixou o veículo e conseguiu fugir. Equipes das polícias Civil e Militar foram acionadas para a ocorrência e realizaram uma investigação na região.