Calorão fora de época: nova onda vem aí e três regiões vão sofrer

As temperaturas vão aumentar em ao menos três regiões do Brasil: Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Esta é a quarta onda de calor que o país enfrenta desde o início de 2024, segundo a Climatempo.

O que aconteceu

Uma área de alta pressão ganha força sobre a região do Mato Grosso do Sul e do Paraná, segundo a MetSul. As temperaturas na região já começaram a aumentar neste fim de semana. Corumbá, por exemplo, registrou 34,3ºC enquanto Cuiabá atingiu a marca de 35,4ºC, de acordo com Inmet.

Lentamente, esse sistema migrará para o Sudeste do país, ocasionando também o aumento de temperaturas nos estados desta região.