Corpo do filho do prefeito de Belém é cremado após morte por AVC aos 16

O corpo do filho do prefeito de Belém (PA), Edmilson Rodrigues (PSOL), foi cremado no domingo (21), em Joinville (SC). Arthur Rodrigues morreu no sábado (20), aos 16 anos.

O que aconteceu

A cerimônia foi opção da família por uma "despedida íntima para honrar e respeitar a memória de Arthur". O prefeito viajou na quinta-feira (18) para acompanhar o estado de saúde do filho, que estava internado naquele momento.

As cinzas de Arthur serão levadas para a cidade dos avós maternos dele, no interior do Pará. Segundo a Prefeitura de Belém, quando as cinzas chegarem ao município, haverá uma cerimônia íntima para a família em data ainda a ser definida por eles.