Preso 3º suspeito por morte de médico encontrado com corda no pescoço em SP

Outros dois suspeitos presos confessaram participação no crime em depoimento. Diego Fernandes, 29, detido horas após o crime, disse ter participado da ação, segundo a polícia. Presa no domingo (21), Caroline de Medeiros Araújo, 30, também confirmou participação no roubo, mas negou envolvimento no assassinato. O UOL não localizou os representantes legais deles.

Leonardo dos Santos França foi levado à delegacia para prestar depoimento Imagem: Reprodução/Polícia Civil de SP

Os envolvidos no crime doparam a vítima antes de matá-la, diz polícia. O médico Aurélio Tadeu de Abreu, 48, bebeu com os autores do crime antes de ser morto.

Os autores do crime estavam consumindo bebidas alcoólicas com o médico na casa dele. Após o roubo ser anunciado, ele esboçou reação. Aí, eles partiram para a violência.

Kelly Cristina Sacchetto Cesar de Andrade, delegada da Seccional de São Bernardo do Campo

O médico Aurélio Tadeu de Abreu foi encontrado morto dentro da própria casa, em São Bernardo do Campo (SP) Imagem: Reprodução: Band

O que se sabe sobre o crime

Celulares apreendidos com suspeito podem ajudar a esclarecer o crime. A polícia encontrou dois aparelhos telefônicos, cinco pneus e algumas roupas com Fernandes. O carro da vítima e o material apreendido foram encaminhados para perícia. A causa da morte só será identificada após a conclusão da perícia.