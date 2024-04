Suspeitos de ajudarem mãe e filho em assassinatos em MT são presos

Dois suspeitos de envolvimento no assassinato de dois idosos em Peixoto de Azevedo (MT) foram presos na noite de segunda-feira (22).

O que aconteceu

Os presos são Márcio Ferreira Gonçalves, que era procurado por envolvimento no crime, e o irmão dele, Eder Gonçalves Rodrigues, que confessou participação no assassinato. Márcio é esposo de Inês Gemilaki e teria dirigido carro que apoiou a fuga dela e do filho após o crime.

Polícia não suspeitava do homem que confessou participação. Eder disse que entrou na residência com Inês quando ela cometeu os assassinatos enquanto o irmão os esperava no carro. A polícia acreditava que o homem gravado na ocasião era Márcio e não sabia da participação do irmão dele.