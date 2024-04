Mãe e filho que mataram idosos em casa de MT compraram bebidas durante fuga

A mãe e o filho procurados por matar dois idosos em Peixoto de Azevedo (MT) compraram cerveja e água durante a fuga, concluiu a polícia.

O que aconteceu

Eles pararam em uma loja de conveniência em Matupá, a cerca de 13 km do local dos homicídios. Inês Gemilaki e Bruno Gemilaki Dal Poz invadiram uma casa no domingo (21) e atiraram contra um grupo de oito pessoas que estavam no local. Dois idosos morreram e um padre ficou ferido.

Inês aparentava estar nervosa enquanto fala no celular. Uma câmera de segurança mostra que ela gesticula para a atendente da loja e desiste de levar quatro garrafas de refrigerante. Eles compram cervejas e água.