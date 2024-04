Macaco entra em mercado, bebe cerveja, abre alimentos e é apreendido em SC

O GOR identificou que Chico tinha registro no Ibama e localizou o tutor, que mora perto do supermercado. O homem recebeu um termo circunstanciado por omissão de cautela na guarda do animal e responderá criminalmente. Ele também foi orientado a construir um recinto apropriado para que o animal não saísse para a rua.

Chico acabou indo para a casa após o mercado fechar. Mas ele retornou ao local no domingo (21), quando a equipe do GOR conseguiu capturá-lo. "Ele estava provocando um risco ali, consumindo outros produtos", explicou Wesley Rosa.

Ele foi apreendido pela Polícia Militar por se tratar de um fato repetido. Segundo Wesley Rosa, o macaco entrava com frequência no supermercado. "A gente já tinha tentado capturar o animal outras vezes, mas ele não ficava muito tempo e quando nossa equipe chegava ele já tinha se evadido".

Chico foi encaminhado para um centro de triagem de animais silvestres em Florianópolis. O tutor demonstrou interesse em retirar o animal, mas terá que entrar com um processo por meio de um advogado. "Cabe a Justiça ver se esse animal vai retornar ou não", disse Wesley Rosa.

Chicho é um macaco-prego-preto macho, de acordo com o biólogo do GOR, Carlos Rocha. Ele estava com a vacina antirrábica atrasada.