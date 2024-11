Plantio da safra de soja 2024/25 atinge 86%, diz AgRural

São Paulo, 25 - A área estimada para a safra de soja 2024/25 estava 86% plantada no Brasil até quinta-feira passada, 21, em comparação com 80% uma semana antes e 74% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural."O avanço da semeadura e o desenvolvimento das lavouras ocorrem sem maiores percalços em praticamente todo o País, mas existem pontos de atenção no oeste do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul por causa da redução das chuvas nas últimas semanas", destacou.MilhoO plantio da safra de milho verão 2024/25 (primeira safra) atingiu na quinta passada 93% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, em comparação com 86% uma semana antes e 83% no mesmo período do ano passado, de acordo com dados da AgRural. Com a semeadura da soja já bem adiantada e clima favorável, os produtores de São Paulo, Minas Gerais e Goiás agora focam no plantio do milho, que se desenvolve bem nas áreas já instaladas.Segundo a AgRural, "na região Sul do País, onde o milho é plantado mais cedo, a redução das chuvas preocupa os produtores do Rio Grande do Sul, pois parte das lavouras do Estado já está em fase reprodutiva e precisa de mais umidade para não perder potencial produtivo".