Demanda por seguro pecuário cresce 134% e florestal, 719%, diz Brasilseg

São Paulo, 25 - A Brasilseg, seguradora do grupo Banco do Brasil (BB), viu as contratações de seguros para a pecuária e florestal crescerem, respectivamente, 134% e 719% entre janeiro e agosto em comparação com igual período do ano passado. Conforme nota da Brasilseg, os serviços integram o portfólio de seguro rural da companhia.Enquanto a modalidade direcionada para florestas protege plantações de eucalipto, pinus, seringueira e outras espécies arbóreas plantadas com finalidades comerciais, o seguro pecuário garante o pagamento do faturamento do rebanho, a compra de suplementos alimentares para os animais e indeniza o produtor nos casos em que a pastagem é inviabilizada para nutrição animal devido a incêndios ou secas atípicas.Com o aumento das contratações, a área de pastagem protegida aumentou de 4 mil hectares para mais de 10 mil hectares no País, diz a nota. O superintendente executivo de negócios e soluções rurais da Brasilseg, Paulo Hora, ressalta, contudo, que se trata de produtos novos na carteira da empresa e que, apesar do crescimento relativo expressivo no período, "ainda é muito incipiente a contratação de seguros nos sistemas agroflorestais e na cadeia pecuária no Brasil, principalmente se comparado com os seguros para grãos nas lavouras, em especial, soja e milho, o que é uma oportunidade a médio prazo".