Acidente entre ônibus e carro deixa três mortos na zona leste de SP

Vítimas feridas estão em estado grave. Elas são um homem de aproximadamente 20 anos, encontrado inconsciente e com um trauma no abdômen, e uma mulher com traumatismo craniano. Os dois foram levados ao Hospital Santa Marcelina, no bairro de Itaquera.

O UOL buscou a SPTrans para saber qual linha de ônibus se envolveu no acidente e se algum passageiro ficou ferido. O espaço segue aberto para manifestação.