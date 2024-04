Entregador quebra porteiro eletrônico após cliente não pegar pedido em GO

Um entregador foi filmado quebrando o aparelho de reconhecimento facial de um prédio depois que um morador não desceu para pegar o pedido, em Goiânia. Uma câmera de segurança gravou o momento.

O que aconteceu

O entregador pegou o capacete e desferiu golpes contra o equipamento. O caso ocorreu por volta das 22h30 na última quarta-feira (24), no residencial Aporé, no Parque Amazônia.

O homem tentava falar com o morador para pegar o pedido. O síndico do condomínio, Edemm Shalon, disse ao UOL que o entregador foi filmado falando no telefone avisando o cliente que a comida havia chegado. A entrega seria do Ifood, segundo uma testemunha.