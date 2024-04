Carreta desgovernada atinge 11 veículos no Maranhão; motorista foge

A colisão foi registrada no KM 13, da BR 135, por volta das 7h30 deste sábado. Parentes que visitavam detentos e estavam no local se assustaram. Muita gente começou a gritar.

Motorista da carreta fugiu. Um dos sócios da empresa responsável pela carga foi até a região e se responsabilizou. Ele também negociou o prejuízo com os donos dos veículos.

Antes de fugir, no entanto, o condutor do caminhão enviou áudio —ao qual o UOL teve acesso— relatando o acidente. "Deu merd* ali. Eu estacionei, confirmei. Deixei o caminhão parado. Desci para lá. Deixei quase perto do portão. Estava conversando com o João. Quando eu olho para trás, lá vai o caminhão descendo devagarzinho, empurrando meio mundo de carros", disse ele, na mensagem.