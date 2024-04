Onda de calor: Inmet faz alerta de perigo para cidades de seis estados

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu neste sábado, 27, um alerta de perigo para altas temperaturas em cidades de seis estados.

O que aconteceu

Todo o estado do Mato Grosso do Sul está sob alerta. Também aparecem em mapa cidades do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. A previsão é de temperatura 5°C acima da média entre sábado (27) e 1° de maio.

Áreas afetadas. As regiões com alerta de perigo são: Norte Pioneiro Paranaense, Centro-Sul Mato-grossense, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Leste de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Bauru, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Noroeste Paranaense, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Pantanais Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Sudoeste Mato-grossense, Centro Ocidental Paranaense, Assis, Piracicaba e Oeste Paranaense.