O que é o anticiclone que vai 'turbinar' onda de calor no Sudeste

A presença de um anticiclone está influenciando o clima de partes das regiões Sudeste e do Centro-Oeste.

O que aconteceu

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de baixa umidade para parte dos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo nesta terça-feira (23). Devido à atuação de um anticiclone, partes do Sudeste e do Centro-Oeste — principalmente o estado de São Paulo — terão estabilidade e clima seco.

Um anticiclone é uma área de pressão que diverge os ventos em uma rotação oposta à rotação da Terra — movendo-se no sentido horário no Hemisfério Norte e no sentido anti-horário no Hemisfério Sul.