Antigo prédio do Clube dos Portuários é implodido no Rio; assista

Seguimos trabalhando e avançando no desenvolvimento da região Portuário do Rio. Hoje vai ser um dia importante. Aqui tem uma construção importante que a gente vai implodir. Ela estava abandonada há mais de uma década. Chegou a ser a antiga sede do Clube dos Portuários. Aqui, agora, vai ser mais um espaço de oportunidades para quem acredita no Rio e aposta no desenvolvimento dessa região. Eduardo Paes, antes da implosão

Ação mobilizou esquema especial de trânsito, limpeza e segurança. A operação especial irá envolver 155 agentes de diversos órgãos municipais, entre eles CET-Rio, Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Ordem Pública e Subprefeitura do Centro.

A Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana), por exemplo, contou com cerca de 60 garis, que vão realizar uma limpeza emergencial na área. As equipes farão a remoção de entulho, terra e poeira resultantes da implosão.

O Centro de Operações intensificará o monitoramento nas ruas próximas à área da implosão com câmeras e o uso de um drone.