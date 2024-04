Sergipe suspende uso de reconhecimento facial após abordagem errada da PM

"Esta é uma ferramenta tecnológica nova, que ajuda a combater o crime, porém, levando em conta o episódio que também tivemos no Pré Caju, entendemos que seria melhor a suspensão", acrescentou.

Denúncia foi feita por personal trainer e torcedor nas redes sociais. João Gabriel Lima foi até o estádio acompanhar à final do campeonato sergipano, entre Confiança e Sergipe, no último sábado (13). (Assista ao vídeo abaixo)

No intervalo da partida, o rapaz de 23 anos relata ter sido abordado por agentes militares. Ele foi conduzido pelos policiais para uma sala, revistado e questionado. Outra pessoa filmou a ação, enquanto o jovem era levado pelos policiais.

Lima publicou essas imagens nas redes com o seguinte desabafo. "Parece um delinquente, um foragido, mas esse aí sendo conduzido pela polícia sou eu", iniciou.

Deu o intervalo do jogo e eu me sentei para mexer no celular. Cinco minutos depois, cinco policiais vieram e eu dei passagem para um lado. Eles vieram em minha direção mais ainda, até que o primeiro pegou no meu braço e disse para eu não reagir, me 'convidando' a acompanhá-los com as mãos para trás, como mostra no vídeo. Fiquei altamente constrangido, tentando esconder o meu rosto. Não sabia o que fazer, pois estava a torcida do Confiança inteira me olhando (conhecidos e desconhecidos) . João Gabriel Lima, em relato que viralizou nas redes sociais

"Ao descer as escadas, já no gramado, o policial perguntou o meu nome. Quando falei, percebi um pouco de surpresa e falei que, se não fosse o João Antônio que eles estavam procurando... ele me respondeu que 'iríamos ver já já'. Me levaram para uma sala e, antes de entrar, ele disse para sentar e colocar a mão no joelho. A sala estava cheia e fui levado para uma espécie de auditório", prosseguiu.