PM que deu tapa em mãe suspeita de agredir filha admite erro: 'Eu falhei'

A policial continua: "Foi tu que fizeste isso? Foi tu que fizeste isso com ela? Foi? Pronto. Você não gosta de bater né? Você não gosta?". Então, a PM rende a suspeita e, com a ajuda de outro policial militar, coloca as algemas nela.

Mãe foi presa em flagrante. Conforme a PM, ao chegar à unidade hospitalar, o efetivo percebeu que a mãe não deixava a criança desembarcar do veículo, momento em que ela foi contida, presa e conduzida para a delegacia de Vitória de Santo Antão.

Polícia foi acionada por vizinhos

Outro vídeo mostra a criança ferida recebendo o auxílio de vizinhos antes de ser levada ao hospital. No registro que circula nas redes sociais, é possível ver que as pernas, braços e rosto dela estão machucados e com marcas roxas. A garota diz que sua perna está "dormente". Em outro trecho, duas mulheres aparecem a segurando pelos braços, enquanto ela anda com dificuldade até o carro que a levaria ao hospital.

Antes de levar a menina ao hospital, mãe tentou se justificar em discussão com as vizinhas. "Estão preocupados com a saúde dela agora, é? Porque ninguém veio perguntar como está se passando a minha vida aqui na minha casa. Aí na hora que eu faço uma 'negócia', isso com a minha filha, aí vem vizinho, papagaio e periquito aqui tentar ajudar. Não se preocupe", falou.

Policiais militares do 21ºBPM foram acionados pelas vizinhas para atender a ocorrência. Segundo a PM, no deslocamento do efetivo, um popular informou que a criança já estava sendo levada para um hospital da região. Os agentes, então, se deslocaram para a unidade de saúde.