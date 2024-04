Análise: Uso de segurança como plataforma política destrói a PM de SP

Vemos em São Paulo um experimento de destruição de uma instituição chamada Polícia Militar por conta de um projeto de poder e de uma ideologia específicos, que quer utilizar segurança pública como plataforma política. Isso não tem como dar certo. Rafael Alcadipani, professor da FGV-SP e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Para Alcadipani, falta uma ação mais incisiva do Ministério Público para acompanhar as ações da PM e reduzir a letalidade policial.

Se o Brasil fosse um país sério, já teria acontecido há muito tempo uma intervenção na PM feita pelo Ministério Público. Precisamos de um MP mais atuante, que responsabilize não apenas o soldado na ponta da linha, como acontece hoje, mas também a cadeia de comando, o secretário de Segurança e o governador.

A letalidade policial é muito sensível ao comando da instituição, da secretaria de Segurança Pública e do governo do Estado. Houve a necessidade de uma intervenção no litoral [de São Paulo], mas ela teria que ser feita com organização e integração entre as duas polícias para evitar ao máximo a letalidade policial. Os números falam por si próprios. Rafael Alcadipani, professor da FGV-SP e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

O que aconteceu

Segundo dados oficiais da gestão de Tarcísio de Freitas, o número de pessoas mortas por PMs em São Paulo cresceu 138% em um ano. Foram 179 casos no primeiro trimestre de 2024, contra 75 no mesmo período do ano passado.