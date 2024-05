Chuvas no RS: Força Aérea envia dois helicópteros para ajudar em resgates

Governador pede ajuda do presidente

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu que Lula (PT) envie "IMEDIATAMENTE" todo apoio aéreo possível ao estado. Na postagem, publicada na noite desta terça, o gestor diz ser necessário resgatar centenas de pessoas em municípios em situação de emergência pelas chuvas intensas.

Leite comentou que conversou com ministros e com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), ao longo do dia e apoio foi encaminhado. Porém, ele declarou que o estado precisará de mais ajuda com "urgência".

Minutos depois do apelo, Lula publicou no X (antigo Twitter) que conversou com Leite. O presidente comunicou que colocou o Governo Federal à disposição do estado e que já conversou com ministros para que a gestão se some aos esforços do governo e das prefeituras. Lula ainda afirmou que este momento é "reflexos das mudanças climáticas que afetam o planeta".

Ao longo do dia tratei com os Ministros da Defesa, do Desenv. Regional. da SECOM e com o VP @geraldoalckmin. Apoio já foi encaminhado. Mas vamos precisar, com URGÊNCIA, de muito mais. -- Eduardo Leite (@EduardoLeite_) April 30, 2024