Vídeo mostra jovens sendo espancados em MT; mãe acusa PMs

Um vídeo mostra dois adolescentes sendo espancados no chão em Aripuanã (MT). Ao UOL, a mãe de um deles disse que os homens que aparecem nas imagens agredindo os jovens são policiais militares.

O que aconteceu

O vídeo mostra duas pessoas sendo agredidas com chutes e socos. Em certo momento, um dos agressores usa um capacete no espancamento. Mesmo com os carros passando na estrada, eles continuam batendo na dupla.

Os jovens foram abordados quando estavam voltando de moto da farmácia na noite de sábado (27), segundo a mãe de um dos rapazes. "Eles estavam retornando para casa quando eles deram de frente com a viatura. A viatura deu ordem de parada, mas eles são dois adolescentes. Meu filho estava na garupa do amigo dele e eles ficaram com medo porque a polícia aqui é acostumada a agredir os adolescentes", afirmou.