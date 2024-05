Socialite do Chopin tem mansão de R$ 15 milhões; família relata 'invasão'

Regina Gonçalves, 88, moradora do tradicional edifício Chopin, em Copacabana, na zona sul do Rio, acusa o ex-motorista e companheiro de cárcere privado. Além de ser dona de dois apartamentos no prédio que faz divisa com o Copacabana Palace, ela também é proprietária de mansões e obras de arte valiosas em São Conrado, zona sul carioca.

Herança e propriedades

Só no condomínio Capuri, em São Conrado, ao lado do Gávea Golf, a socialite tem quatro imóveis. O preferido da viúva vale entre R$ 15 e R$ 20 milhões, e foi presente do marido, o fazendeiro e dono dos baralhos Copag, Nestor Gonçalves.

O imóvel, com área de 20 mil metros quadrados, tem suítes, garagem, piscina, salão de festas, cozinhas, sala de jogos e um anexo para funcionários.