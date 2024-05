Bombas de escoamento da água de Porto Alegre começam a funcionar

Duas bombas flutuantes já estão em funcionamento no Sarandi. A água está sendo direcionada para ao rio Gravataí e ao Guaíba. A primeira delas iniciou trabalho durante o final de semana e a segunda, ontem.

Por que as bombas são necessárias?

O sistema de proteção de Porto Alegre contra possíveis cheias do Guaíba possui diversos mecanismos. No entanto, não funcionaram como deveriam na última enchente. Com a chuva que alagou a cidade toda, a água agora precisa sair e são as bombas que farão isso — de dentro para fora.

Mecanismo envolve cerca de 65 km de diques e um muro de concreto de 2,67 km. Além disso, são 14 portões (comportas) e 22 estações de bombeamento de esgoto pluvial.

Sistema ficou 51 anos sem que a água do rio Jacuí tocasse o muro, até novembro de 2023. Ele foi criado em 1967 e construído na década de 1970.

Como as bombas funcionam?

O equipamento consiste em um conjunto de motobomba, que é capaz de retirar a água de um lugar para o outro, com energia elétrica, mecânica e hidráulica, segundo Fernando Magalhães, engenheiro sanitarista e professor do IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).