Vídeo: Homem é atropelado por viatura da Polícia Militar no Paraná

Um homem foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar do Paraná em Guarapuava, na região centro-sul do estado, na última terça-feira (30).

O que aconteceu

Imagens mostram o homem andando no meio de um cruzamento. Por volta das 12h30, ele para na rua vazia, no bairro Conradinho, e é atingido pelo carro da polícia, que fazia a conversão à direita em baixa velocidade.

De acordo com a PM, o homem foi socorrido pelo SAMU. A vítima foi levada pelo serviço de socorro a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no bairro Primavera, e depois transferida para o Hospital São Vicente, no Centro, onde está internada em estado grave.