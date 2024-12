STJ nega soltura de dona de clínica estética ligada a morte de mulher em GO

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou na última sexta-feira (27) um pedido de habeas corpus para Quesia Rodrigues Biangulo Lima, dona da clínica em Goiânia (GO) onde uma mulher morreu após realizar um procedimento estético.

O que aconteceu

O pedido foi negado pelo presidente do STJ, o ministro Herman Benjamin. A petição foi protocolada pela defesa de Quesia na última segunda-feira (23). A decisão deve ser publicada nesta terça-feira (31).

Quesia foi presa após a morte de Danielle Mendes Xavier de Brito Monteiro no dia 1º de dezembro. A vítima realizou um procedimento estético no dia 30 de novembro com a dona da clínica, que se apresentava como biomédica e enfermeira, segundo a polícia.