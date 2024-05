Pastor evangélico diz que crianças abusadas também são culpadas e gera ira

Líder evangélico contava caso de criança de 5 anos abusada por primos, dizendo que os pais não deveriam tê-la deixado dormir na casa de parentes. "Os pais e, principalmente, as mães devem ter muito cuidado, muita malícia quanto às suas filhas. Filho é junto com o pai, junto com a mãe", contou.

Em outro vídeo, pastor diz que, ao ir a um comércio, as pessoas devem preferir serem atendidos por um homem do que por uma mulher. "Aquele atendimento por uma mulher pode iniciar uma situação de um estreitamento, de relacionamento", declara.

